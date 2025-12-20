20日朝、ツルの越冬地である出水平野で今シーズン3回目の羽数調査が行われました。優雅に飛び回る、冬の使者「ツル」。20日朝、出水平野で行われたツルの羽数調査には鶴荘学園や高尾野中学校のツルクラブのメンバーなど約100人が参加しました。望遠鏡などを使いねぐらから飛び立つツルを数えます。今回の調査ではナベヅルやマナヅルなど今シーズン最多となる計1万3319羽が確認されました。(鶴荘学園ツル