仲代達矢さん主宰の「無名塾」の出身で、話題作にも次々出演している俳優の赤間麻里子さん。28歳のとき、8歳年上の同じ塾生だった先輩俳優の高川裕也さんと結婚、3人の小宝にも恵まれました。経済的に厳しい時期がしばらく続いたそうですが、「つらい記憶なんて全然ない、楽しかった思い出ばかりなんです」と語ります。