30代は子育てに明け暮れるも、40代で俳優としての活躍が注目されるようになった赤間麻里子さん。その原点は、先日亡くなった仲代達矢さん主宰の「無名塾」で19歳から過ごした10年間にありました。当時を振り返り、あらためて仲代さんへの想いを伺いました。 【写真】「まるで親子のよう」成人式で振袖姿の赤間さんと仲代さんの2ショット ほか（4枚目/全16枚） 「月謝無料」に惹かれて受けた無名塾のオーディション ──