多くの私立中学が1月中旬から2月初めに入学試験を行う中、これからが中学受験のラストスパート。【映像】忙しすぎ…12月〜2月の中受スケジュール（詳細）一方で、中学受験をめぐっては、少子化の中でも受験者数や受験率が高止まり。中には低学年から塾に通わせたり、複数の塾や家庭教師などに多額のお金をかけたりすることから、「課金ゲーム」と批判されるなど、過熱ぶりがたびたび指摘されている。中学受験する場合、小学4