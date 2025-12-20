楽天グループが運営する「楽天トラベル」は12月18日、「楽天トラベル 2025年 年間人気温泉地ランキング」を発表した。同ランキングは、 楽天トラベルに登録している全国の温泉地を対象に、2025年1月1日〜12月31日までの期間における旅行者の人泊数(宿泊人数×泊数)を温泉地ごとに集計し作成した。(2025年12月の人泊数は12月2日時点での予約泊数をもとに集計)楽天トラベル 2025年 年間人気温泉地ランキング1位は静岡県「熱海温泉」