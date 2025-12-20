本格的な冬に入り、暖房器具はフル稼働というご家庭も多いと思います。そうなると光熱費が気になりますね。電気料金もガス料金も上昇傾向が続いている今、暖房器具の選び方次第で冬の光熱費は大きく変わります。そこで今回、主要な暖房器具8種類の1時間あたりの光熱費を試算し、ランキングにしてご紹介します。あわせて、光熱費を少しでも抑えるための暖房器具の使い方についても解説します。本格的な冬入り……光熱費を抑えながら