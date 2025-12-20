「長期契約を結ぶ可能性はあるものの、短期の可能性も否定できない。彼の長打力を評価するスカウトの中には守備やコンタクト率、優れた投手への適応力を疑問視する人もいる」岡本和真、村上宗隆のエンゼルス入りに不良債権の障壁…深刻な懐事情で低条件オファーが関の山かポスティングシステムでメジャー挑戦する村上宗隆（25=ヤクルト）について日本時間19日、米メディア「ジ・アスレチック」はこんな趣旨の記事を掲載した。