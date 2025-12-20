µ®½£¾ÊÀ²Î´¸©·Ü¾ìÄÃÍÌ²ÈÄÚ¼Ò¶è¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Î²°¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿âº´ØÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ12·î20Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾ÊóØÀ¾Æî¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¤Ê¤ó¡Ë¥×¥¤Â²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£À²Î´¸©·Ü¾ìÄÃ¤ÎÍÌ²ÈÄÚ¼Ò¶è¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢²°º¬¤ËÀ°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¿å¿§¤Î¸÷Âô¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³×Ì¿¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÕ¤Ô¤Ê»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÇÀ²È