ゲームボーイの価格高騰がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】ブックオフの売り場にあった中古のゲームボーイ。値札に注目！「レトロゲー探しに来たら普通のゲームボーイがめちゃくちゃ高かったんだけどこれは何故…？」とBOOKOFF秋葉原駅前店の模様を紹介したのは漫画家のねことうふさん（@nekotou）。中古の本体がなんと58000円！あの懐かしのゲームボーイが、1989年発売時の12500円（消費税3%税込）に比べ5倍近くも価格高