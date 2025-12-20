狂言師の野村万作、萬斎、裕基の親子3代による「第39回ふくおか『万作の会』」が1月9、10日、福岡市中央区の大濠公園能楽堂で開かれる。「鍋八撥（なべやつばち）」は、新しくできる市場の免税権を巡って争う商人たちの話だ。夜明け前に集合場所へ一番乗りした羯鼓（かっこ）売り（裕基）はつい居眠りをしてしまう。その隙に後から来た浅鍋売り（萬斎）が列に割り込んだことで口論が勃発。コミカルな商品自慢合戦に注目だ。