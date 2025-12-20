明治安田Jリーグ･ロアッソ熊本の神代慶人選手(18)が、ドイツの名門フランクフルトに移籍することになりました。J2リーグ優秀選手賞を最年少で受賞した高校生ストライカーの神代慶人選手。ロアッソは19日、神代選手が来年1月からドイツ・ブンデスリーガ1部の名門フランクフルトに完全移籍すると発表しました。神代選手は「自分の夢を達成するために決断しました」とコメントしています。