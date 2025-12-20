ÃÏÃæ³¤¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥ó¥«¡¼¾å¤Çµ¯¤­¤ëÊ£¿ô²ó¤ÎÇúÈ¯¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÃÏÃæ³¤¾å¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤ò½é¤á¤Æ¹¶·â¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·â¤ÎÆü»þ¤ä¾Ü¤·¤¤¾ì½ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ°ÂÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é2000¥­