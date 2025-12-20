フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、巨人が１９日に今季限りで現役を引退した長野久義氏と来年１月１日付けで「編成本部参与」の契約を結んだと発表したことを報じた。長野氏はシーズン終了後の１０月１４日に引退を表明。来年は大学院進学を視野に入れており、大学院で学びながらスカウト部や国