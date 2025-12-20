俳優の岡田准一が１９日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、ひらパー兄さんへの思いを語った。岡田は２０１３年から出身地・枚方市にある遊園地ひらかたパークのイメージキャラクターを務めている。岡田は「最初は『役者なのに、ひらパー兄さんやるんや。すごいな』って言われてたんですけど。１０年以上やってくると、大阪では逆転して、ひらパー兄さんが副業で役者やってる。こっちがメイン」と逆転現象が起