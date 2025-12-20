伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１１回は４年連続３１回目出場の立大。＊＊＊垰下芽衣主務（４年）は野口颯汰、伊藤匠海の３年生コンビに注目した。去年の夏はＢチームでの練習がやっとだったという野口については「普段のジョグの距離、ベースを増やしたことですごい力がついてきて、今年はほとんどＡチームで練習」と今では