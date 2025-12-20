今年の24日(水)〜25日(木)は、全国的に雨が降り、雪の降る所はほとんどないでしょう。ホワイトクリスマスになるのは北海道が中心となりそうです。今年の24日〜25日の天気は?まもなくクリスマスを迎えます。今年の24日(水)〜25日(木)は低気圧や前線が日本列島を通過し、全国的に天気が崩れるでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、雪ではなく雨の所がほとんどとなりそうです。ホワイトクリスマスになる