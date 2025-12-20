高市首相と中央アジア5か国との初めてとなる首脳会合が東京で行われました。会場から中継です。先ほどまで高市首相が主催する初めての国際会議が行われました。首相は中央アジアとの連携強化の重要性を強調しました。高市首相「昨今の国際情勢の変化により、中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ、地域協力および世界との連携がますます重要となります」日本は、2004年から他国に先駆け中央アジア5か国と外務大臣レ