言うことを聞かない子どもに、「悪い子にはサンタさん来ないよ」と言った経験がある人もいますよね。今回は、本当にプレゼントを用意しなかったというお母さんのエピソードをご紹介します。僕が悪い子だから？「小学4年生の息子の暴言がひどくて困っていました。反抗期なのか『クソババア』『消えろ』なんて言ってくるし、夕飯のおかずが気に入らないからと残したことを叱ったら、そのおかずをシンクに捨てたりして……。さすがに