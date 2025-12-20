横浜F・マリノスは20日、GK朴一圭(35)とFW遠野大弥(26)との来季契約を更新することを発表した。朴は2025シーズンのJ1リーグで28試合に出場。遠野は今季加入でJ1リーグ21試合5得点を記録していた。夏に右アキレス腱断裂で全治6か月の大怪我を負っていた。