清水エスパルスは20日、土屋明大GKコーチ(42)と、佐藤亮佑コーチ兼分析(30)の2人が退任することを発表した。クラブ公式サイトによると、土屋GKコーチは2026シーズンからアルビレックス新潟のGKコーチに、佐藤コーチは水戸ホーリーホックのアカデミースタッフに就任するという。