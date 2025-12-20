日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰式「JLPGAアワード2025」が12月16日、都内のホテルで開催され、ベストプレー賞を受賞した菅沼菜々（25）が、アイドルのようなドレス姿で登場した。 【画像】「プレー時とのギャップがエグい」女子ゴルフ全日程終了、選手たちの“解放感”あふれる笑顔に反響 菅沼は自身のInstagramでこの日の衣装について「大好きな乃木坂46さんの衣装を作っている方にオー