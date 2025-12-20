1月1日(木)午前11時50分から午後2時15分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎出演者: 石原良純、欧勝海、武豊（50音順）■年男・孝太郎世界No.1勝ち馬フォーエバーヤングと神対面！親友・武豊と京都祇園で秘伝肉料理毎年アメリカで開催され、ダート最強馬決定戦といわれている「ブリーダーズカップクラシック」そのレースを日本馬で初めて制した神馬・フォーエバーヤングがレース後テレビ初出演！ドラマ「ザ・ロイヤルファミリ