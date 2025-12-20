¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎÀïÎÏ¶Ñ¹Õ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡ÖCompetitive Balance Tax¡ÊCBT¡Ë¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖìÔÂôÀÇ¡×¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿µåÃÄ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¡¢º£µ¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬9µåÃÄ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¡ÊÌó267²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ ¢£»ñ¶âÎÏË­ÉÙ¤Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯2µåÃÄ¤âÎ¿²ï ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー