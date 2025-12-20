2026年1月1日（木）11:50〜14:15 日本テレビ系で「ヒロミ・小泉孝太郎のオー！マイゴッド！開運！爆買い！ウマすぎSP」 を放送。放送内容を紹介！●最強勝ち馬！フォーエバーヤングがレース後テレビ初登場ダート最強馬決定戦「ブリーダーズカップクラシック」を日本馬で初めて制した神馬・フォーエバーヤングがレース後テレビ初出演！ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」出演の競馬界の神も降臨！●武豊と京都散策小泉孝太郎が