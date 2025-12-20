今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「『メッシ見えない！』ファン暴動高額チケットで不満爆発」についてです。◇◇◇12月13日、インド東部の最大の都市コルカタ――。多くの観客がカメラを構え、大熱狂。そこに車で登場したのが……観客「メッシ メッシ」ファンツアーのためインドを訪問したサッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手です。世界的スターの登場に観客のボルテージは最高潮！