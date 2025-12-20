きょう20日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、しゃぶしゃぶレストラン「しゃぶ葉」の裏側に迫る。【場面カット】ブラマヨ、スタジオでしゃぶしゃぶを楽しむしゃぶ葉は、全国に300店舗以上を展開し、年間売上は500億円以上、最大の特徴は選べる種類の多さ。だし、肉、タレ、豊富な薬味の組み合わせは、なんと2兆通り以上にもなるという。一方、食べ放題の値段は、一番高い土日祝ディナー