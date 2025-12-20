楽天は２０日、所属する４選手が、２２日発売の情報誌『ＪＵＮＯＮ』２月号（主婦と生活社、税込９５０円）に登場することになったと発表した。楽天の選手が『ＪＵＮＯＮ』に掲載されるのは、今回が初めて。登場するのは、黒川史陽内野手、中島大輔外野手、古謝樹投手、宗山塁内野手の４人。誌面では、今企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページで、普段のユニホーム姿とは異なる洗練されたファッションに身を包んだ「