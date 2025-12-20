俳優の岡田准一（45）が19日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)に出演。今ハマっている食べ物を明かした。雑誌「anan」で連載を持っている岡田。番組は歴代編集担当者から岡田の食への強いこだわりを聞き出した。岡田は「今は炭酸水にお酢を入れて混ぜて」と飲み物も試行錯誤しながらベストを追い求めていると告白。さらに食べ物にもこだわりがあり「ぬれせんブームがあった。一番おいしいぬれせんべいを探していた時期