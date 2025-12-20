¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥ó¥¯¥Þ¥ó¡×ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡È¥·¥ã¥Ã¥¯¡É¤³¤È¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥ó¥¯¥Þ¥ó¡×¤Ç¾×·â¤Î¥À¥ó¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹5¥Õ¥£¡¼¥È4¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó162.6¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥¿¥¤¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¡¢7¥Õ¥£¡¼¥È1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó215.9¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¯¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤ëÄ¶¿ÍÅª¤ÊÄ·Ìö¤òÈäÏª¡£¿³ºº°÷¤â°¢Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥¯¤â¿®¤¸¤ì¤Ê¤¤¤È¸À