京都市動物園はこのほど、１年間の動物園の顔を投票で決める「アニマル園長選挙」を実施することを発表した。同園で飼育している動物の中から、その年の干支にちなんだ種の個体を選ぶ企画。１１回目となる今回は２０２６年の干支「午（ウマ）」にちなんだ動物を選出している。出馬したのは・ロバ「ハル」（オス）・グレビーシマウマ「「ミナト」（オス）・カバ「ツグミ」（メス）・アメリカバク「ミノリ」（メス）・イチモンジ