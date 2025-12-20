¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬£²£°Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Îµð¿Í¤Î£²·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á£²£´Ç¯¤«¤é£²·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤ÏÍèÇ¯£±·î¤«¤é£Ã£Â£Ï½¢Ç¤¤·¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì