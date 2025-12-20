「まるで漫画のキャラクター」「顔と肉体のギャップがスゴすぎ」と話題になることもある女性ボディビルダーのみさみささん（31）。現在は「IFBB PROボディビルダー」として活動し、世界最高峰のコンテストとされる「オリンピア」の頂点を目指して日々トレーニングを重ねている。【ギャップえぐすぎ!!】「ゴリマッチョ美人」みさみささんがバッキバキに仕上がった、大会出場時の姿をじっくり見るボディビルを始める前は「最も過酷