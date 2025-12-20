12月19日、Netflixシリーズ『イクサガミ』のシーズン2の制作決定が発表された。【画像】30メートルの階段落ちも…“CGなし”の体当たりアクションに挑んだ岡田准一（45）を見る本作は海外でも高く評価されており、北米最大級の映画・ドラマ批評家賞「クリティクス・チョイス・アワード」最優秀外国語シリーズ部門にノミネートされた。同アワードは、アカデミー賞やエミー賞の前哨戦とも位置づけられ、日本作品が同部門に選出さ