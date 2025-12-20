『ホーム・アローン』で知られるマコーレー・カルキンは、かつてはフットウェアブランド「クロックス」のサンダルが大の苦手だったものの、父親となったことで、その考えは一変したようだ。 【写真】子役時代のマコーレー、キーラン・カルキン兄弟が可愛すぎる WWDのFN誌に対し、パートナーのブレンダ・ソングとの間に2児をもうけているマコーレーは次の