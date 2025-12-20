福岡県直方市で20日、追突事故を起こした男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと20日午前6時10分ごろ、福岡県直方市頓野の交差点で信号待ちをしていた車に乗用車が追突しました。警察は追突した車を運転していた男から酒の匂いがしたため呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出され、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは直方市感田の会社員・木村翔真容疑者