思わず本音が出たようだ。【もっと読む】防衛省が218人の処分公表も木原大臣「綱紀粛正」どの口が？ 自民裏金事件また蒸し返される高市首相を支える安全保障担当の官邸関係者が報道陣のオフレコ取材に「日本は核兵器を保有するべきだ」と放言。木原官房長官は19日、会見で「政府は非核三原則を政策上の方針として堅持している」と、問題の火消しに走ったが、批判が止まらない。非核三原則の堅持のみならず、NPT（核拡散防止