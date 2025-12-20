〈《25歳年の差婚》「あくまで『生徒さんの娘』という感覚でした」母親公認の交際で…50歳の夫が明かす年下妻との“2泊3日の初デート”〉から続くYouTubeちゃんねる『りこよしの旅行と日常』で活動する、よしきさん（50）とりこさん（25）の「りこよし」夫婦。25歳という年の差がありながらも、その仲睦まじい様子と、よしきさんの年齢を感じさせない若々しいルックスで注目を集めている。【衝撃画像】「生徒の娘と交際して…」