¤Ê¤¼Ëè²ó¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£º£´ü6¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¹±Îã¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Äù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆÍÁ³¡È¥Õ¥ê¡¼¥º¡É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¤·¤Î¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´î¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Î