上州を根城に暗躍した“根雪の徳次郎”は本格の盗賊頭として知られていた。徳次郎が死亡した後、伜が二代目を受け継ぎ、江戸での盗みを企ているという。平蔵は密偵たちに動向を探らせる……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉から読む第38話〈後編〉は12月21日（日）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳126』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）