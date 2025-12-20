村山富市元首相のお別れの会の祭壇＝20日午前、大分市1994年に発足した自社さ連立政権で首相を務め、今年10月に101歳で亡くなった村山富市さんのお別れの会が20日、大分市のトキハ会館で開かれた。大分県と市が主催し、社民党の福島瑞穂党首や、額賀福志郎衆院議長らが参列した。福島氏は記者団の取材に応じ、村山さんの功績として戦後50年の村山談話を挙げ「日本が戦争に向かうかもしれない状況で、村山談話は歴史の中で輝い