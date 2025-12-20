タレント山田あい（22）が20日、東京・千代田区の書泉ブックタワーで初写真集「Ohaa〜i」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。“令和のIカップ超新星”がキャッチフレーズのバスト90センチアイドルで、初めて訪れたハワイで撮影を行った。「目標だった初写真集で、9月頭にオアフ島で撮影しました。ガーリックシュリンプを食べたかったけどバタバタしていて食べられなかった。でも、プールサイドでビール飲みながらお菓子