DAZNは20日、今月22日からモロッコで開催されるアフリカネーションズカップ2025の全52試合を無料で独占ライブ配信することを発表した。2026年1月19日に決勝戦が行われる同大会には、2026年6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催されるFIFAワールドカップ26で日本代表と同組になったチュニジア代表、そしてグループステージを突破した際にノックアウトステージ初戦で対戦の可能性があるアフリカ最強の呼び声も高いモロッコ代表