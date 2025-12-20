·î´©»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ëè¹æ¡¢Ê¤ÌÌÄ´ºº¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¡È»°¥ÄÀ±Å¹¡É¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºý¤Ë¤Ä¤­¡¢80Á°¸å¤â¤ÎÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ»ï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶â¥á¥À¥ëµé¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¼î¶Ì¤Î°ïÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª2025Ç¯12·î¹æ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥³¥³¤À¡ª°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Î ½©¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¤Ë ¿´¤Þ¤Ç¤Ò¤ìÉú¤¹¡ª¡ØÀ¸¶¾Çþ ¤¤»Ö°æ¡Ù¡÷¿À³Úºä¥«¥Þ¥¹¤È¾¾Âû¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤­ 3000±ß¢¨»ÅÆþ¤ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëµ¨Àá¥á¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¥¹¤È¾¾Âû¤ÎÊñ¤ß