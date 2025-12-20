¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢ÉÚ°Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë(C)Getty Images¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤Èº£µ¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Çºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢7·î¤ÎÂàÃÄ¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¿·Å·ÃÏ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äº£¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ûµ¿Åª¤Ê»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ê