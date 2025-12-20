¥¸¡¼¡¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡ÖG¥Ý¥¤¥ó¥È¡×²ñ°÷11,536Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢50Âå°Ê¾å¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡û¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Î½êÍ­¤ª¤è¤Ó¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¡×¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï?Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÊÝÍ­¤·¡¢ÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑÅÐÏ¿¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï