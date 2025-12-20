³ÚÅ·¤Ï20Æü¡¢¹õÀî»ËÍÛ¡¢ÃæÅçÂçÊå¡¢¸Å¼Õ¼ù¡¢½¡»³ÎÝ¤Î4Áª¼ê¤¬12·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¾ðÊó»ï¡ØJUNON¡Ù2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà¤é¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤â·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê