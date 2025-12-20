ポーラ化成工業は12月15日、「散在シワ」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年3月19日〜24日、全国の20〜60代の日本人女性500名(各年代100名ずつ)を対象にインターネットで行われた。○自覚しづらい、顔のさまざまな部位にできる「散在シワ」同社はこれまでに、シワができる部位にもかかわらず、シワができると認識されていない部位が顔に多く存在することを確認してきた。このような部位にできるシワを「散在シワ」と名付