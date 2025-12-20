2025Ç¯12·î17Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎË­Åç²¬ÊèÃÏ¤òË¬¤ì¡¢2024Ç¯11·î¤Ë101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊè¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊè¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ´¿È»Ñ¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥­¥ê¥É¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö99000±ß¡×¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â¡ÖÊè½ê°ì¼þÇ¯º×¤Îµ·¡×¤¬º£Ç¯11·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´·Îã¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï»²²Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìó1¤«·î¸å¤Î¤³¤ÎÆü¡¢Êè¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£ÇÒÎé¸å¡¢»°³ÞµÜ²ÈÅö