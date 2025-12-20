¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î20Æü¡¢21Æü9»þ～17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¡§16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～10 Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°±þÊç¡¦¾·ÂÔÀ©¡Ë BANDAI SPIRITS¤Ï12·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏºÕ¤±¤Ê¤¤ -STAND RUSH!-¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë