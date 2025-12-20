¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öí¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¿È¤ò¤«¤ï¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¤â»È¤¦Æ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤ßÊý¤¬ÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤ÆñÆÉ´Á»ú¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤«¤ï¤¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Öí¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¿È¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤êÁÇÁá¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¼ÁÌä¤äÄÉµÚ¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯Èò¤±¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ê²ó